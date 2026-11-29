La disponibilidad de camas de cuidados intensivos en el país se encuentra bajo presión, con hospitales de algunas regiones al límite de su capacidad. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que incorporará 200 camas UCI adicionales en establecimientos de Lima y coordina con clínicas privadas para disponer de más unidades frente a una eventual emergencia sanitaria.

El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que la ampliación se encuentra en marcha y que su sector gestiona un convenio con la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) para acceder de manera inmediata a camas del sector privado cuando la red pública no tenga capacidad para recibir pacientes.

En declaraciones a la prensa, el funcionario precisó que el sistema nacional cuenta con 1,156 camas UCI, de las cuales el 87 % se encuentra ocupado. También aclaró que los pacientes con dengue representan apenas el 1.8 % de las personas internadas en estas unidades, por lo que la elevada demanda responde a otras enfermedades y complicaciones de salud.

Dyer no detalló qué hospitales recibirán las nuevas camas ni cuándo estarán disponibles. Sin embargo, señaló que el Gobierno también coordina con EsSalud y las Fuerzas Armadas para habilitar espacios y agilizar las derivaciones de pacientes que necesiten atención especializada.

REGIONES AL LÍMITE

La preocupación se concentra en varias regiones. Según el reporte del Minsa al 24 de noviembre, Áncash y Lambayeque registraban una ocupación del 100 % de sus camas UCI. En Piura, el indicador llegaba al 90.2 %, con solo cinco unidades disponibles, mientras que La Libertad alcanzaba el 92.1 %, también con cinco espacios libres.

En Sullana, el Hospital de Especialidades tenía ocupadas sus 19 camas de cuidados intensivos.

Por otro lado, el ministro descartó que los establecimientos de salud del norte hayan colapsado por las lluvias. Explicó que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (Sares) dejaron de funcionar temporalmente porque el agua alcanzó instalaciones eléctricas, pero aseguró que los equipos ya fueron puestos nuevamente en operación.

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