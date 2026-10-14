Efectivos de la Comisaría PNP Santiago, perteneciente a la Región Policial Ica, lograron la detención de E.N.S. (37), por encontrarse presuntamente implicado en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, tras ser intervenido conduciendo una motocicleta que registraba una requisitoria vigente por hurto.

Acción policial

La intervención se desarrolló durante la ejecución de acciones de control y vigilancia policial en la jurisdicción de Santiago, orientadas a prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio, así como a identificar vehículos con órdenes de captura vigentes.

Durante la verificación correspondiente, los efectivos policiales constataron que la motocicleta de placa de rodaje 7918-6Y presentaba una requisitoria vigente por hurto de vehículo, solicitada por la DEPROVE PNP Ica.

Ante este resultado, el conductor fue detenido por su presunta vinculación con el delito de receptación, mientras que la unidad vehicular quedó sujeta a las diligencias correspondientes para esclarecer su procedencia y determinar las responsabilidades conforme a ley.

Moto lineal robada horas antes

En otra intervención, efectivos de la Policía Nacional recuperaron una moto lineal que había sido robada horas antes en el sector de Santa Rosa del Palmar, a la altura del kilómetro 51, en Ica. La unidad fue ubicada la noche del domingo 11 de octubre durante un patrullaje en el sector de Manzanilla.

Según la información reportada, los agentes de la SECEME-Ica identificaron el vehículo de placa 6455-EA luego de recibir una alerta difundida a través del grupo de WhatsApp UNEME Ica.

Tras verificar los datos en el sistema policial, confirmaron que la mototaxi registraba una denuncia vigente por hurto.

Para continuar con las diligencias correspondientes, los efectivos trasladaron la unidad a la comisaría, donde se realizarán los procedimientos necesarios para su posterior devolución al propietario.

Policía recupera mototaxi

Asimismo, efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Ica, perteneciente a la Región Policial Ica, lograron recuperar una mototaxi que había sido reportada como hurtada, durante la ejecución del operativo policial “Control Territorial”, desarrollado en diferentes sectores de la ciudad.

La intervención se realizó en el sector La Tierra Prometida, inmediaciones de la Asociación Sol Radiante, donde el personal policial ubicó una mototaxi marca Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 2T R, de color azul y placa de rodaje 6026-IB, que se encontraba estacionada en la zona.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el vehículo había sido hurtado el pasado 9 de octubre de 2026, en la prolongación Castrovirreyna N.° 662, en agravio de un ciudadano de 62 años.

Ante este hallazgo, los efectivos policiales procedieron a recuperar la unidad y trasladarla a las instalaciones de la SECPIRV Ica, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

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