Personal de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo detuvo a un ciudadano de 28 años que registraba una requisitoria vigente por el delito de microcomercialización o microproducción de drogas, durante el desarrollo del operativo “Impacto 2026”.

Acción policial

El intervenido fue identificado con las iniciales D. J. Q. F. (28). De acuerdo con la información policial, presentaba una orden judicial emitida por el Juzgado Penal de Chincha, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la DIVOPUS Chincha, a través de la CPNP Pueblo Nuevo, como parte de las acciones de patrullaje y control ejecutadas en puntos estratégicos de la jurisdicción.

Las autoridades policiales señalaron que continuarán con los operativos y el patrullaje preventivo en el distrito, como parte de las acciones destinadas a preservar el orden público y combatir la comercialización de drogas.

Detienen a extranjero con requisitoria

En otro operativo, la Policía Nacional del Perú detuvo a un ciudadano venezolano de 28 años durante el operativo “Amanecer Seguro–2026”, ejecutado en la jurisdicción de La Tinguiña, en Ica. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría PNP La Tinguiña, perteneciente a la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS Ica), quienes realizaban acciones de prevención y control.

El intervenido, identificado con las iniciales E. A. M. M. (28), fue ubicado en inmediaciones del puente La Achirana. Durante la verificación de sus datos en los sistemas policiales, los agentes constataron que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

La orden de captura había sido solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Parcona–Ica y corresponde al Expediente N.° 412, con fecha 19 de setiembre de 2026. Tras confirmar la requisitoria, los efectivos procedieron con su detención y realizaron las diligencias correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.

Según los registros policiales consignados en el reporte, el intervenido también había sido detenido anteriormente, el 17 de noviembre de 2025, en la Comisaría PNP Parcona, por un presunto delito contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio. La nueva intervención se produjo en el marco de las acciones orientadas a la prevención y control en distintos puntos de la jurisdicción.

Policía recuperó vehículo hurtado

Asimismo, la policía informó sobre otro operativo, donde el 28 de septiembre de 2026, personal del Escuadrón Verde – Terna, durante el operativo policial “Control Territorial”, logró recuperar un vehículo reportado como hurtado en la jurisdicción de La Tinguiña.

La intervención se realizó a las 9:30 de la noche, en la intersección de la calle Niño de Ayaví y la avenida Principal, en la Asociación de Ganaderos y Agricultores Santa Ana de Huaycahuacho, Ica.

El vehículo recuperado es un Daewoo, color rojo, año 2007, de placa A6V-374, el cual registra una denuncia por hurto de vehículo, conforme al Acta de Denuncia Verbal N.° 172 de la CPNP La Tinguiña “B”.

Las diligencias correspondientes continúan conforme a ley para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que correspondan.

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