La indignación se apoderó de los turistas extranjeros, nacionales, así como a los voluntarios que, cada lunes, llegan hasta las playas de la Reserva Nacional de Paracas para realizar labores de limpieza y conservación ambiental.

Esta vez, la ingrata sorpresa fue mayúscula: entre los desechos acumulados en Playa Roja se encontraron numerosos residuos sólidos y hasta una refrigeradora completa, abandonada en plena área natural protegida, un hecho que evidencia la preocupante contaminación de uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica.

Contaminación en área protegida

Lo más lamentable es que este escenario se encuentra a pocos metros del tradicional mirador de Playa Roja, en un sector que suele pasar desapercibido para muchos visitantes. Sin embargo, quienes observan con mayor detenimiento las riberas de esta emblemática playa se encuentran con una preocupante acumulación de basura que afecta el paisaje natural y genera serias interrogantes sobre el cuidado y la protección de este importante ecosistema marino.

Según trascendió, la refrigeradora encontrada en la zona habría llegado hasta la playa hace varios meses, presuntamente tras un naufragio en altamar, terminando varada en la ribera sin que hasta el momento haya sido retirada.

En medio de esta problemática, destaca la incansable labor del colectivo ciudadano “Guerreros de Paracas RNP”, cuyos integrantes, de manera voluntaria y sin recibir nada a cambio, dedican sus lunes a recoger residuos y limpiar las playas de la reserva. Su compromiso con el medio ambiente contrasta con la irresponsabilidad de quienes abandonan desechos en estos espacios naturales, obligando a los voluntarios a redoblar esfuerzos para recuperar el entorno.

A través de esta publicación y de las redes sociales, se hace un llamado al Ministerio del Ambiente y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entidad que administra la Reserva Nacional de Paracas, para que se pronuncien sobre esta situación y dispongan las acciones necesarias para retirar los residuos acumulados.

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