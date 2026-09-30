Unidad de Flagrancia del Poder Judicial en Arequipa tendrá su sede en Characato

La Unidad de Flagrancia del Poder Judicial de Arequipa tendrá una sede propia en Characato, luego de que la municipalidad de este distrito transfiriera un terreno de 2,944 metros cuadrados para la construcción del futuro local judicial.

El predio, ubicado en la asociación ASOCOVIT, fue entregado formalmente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante la firma de una escritura pública. Con esta transferencia, la Corte podrá iniciar las gestiones para conseguir el financiamiento que permita elaborar los estudios técnicos y, posteriormente, ejecutar la obra.

La nueva sede busca solucionar las condiciones actuales en las que funcionan las instituciones que atienden los casos de flagrancia. La Policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial actualmente desarrollan estas labores en ambientes alquilados que no reúnen las condiciones adecuadas para brindar el servicio.

En el futuro local se prevé concentrar a estas instituciones en un mismo espacio, con el propósito de agilizar la atención de los casos en los que una persona es intervenida en flagrancia y debe pasar por las distintas etapas del proceso judicial.

La transferencia del terreno fue formalizada por el alcalde de Characato, Zerafín Pinto Pinto, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo.

Sin embargo, la construcción todavía no tiene fecha de inicio. El siguiente paso será conseguir los recursos para desarrollar los estudios técnicos y luego gestionar el financiamiento de la obra.