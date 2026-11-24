La marca de Universitario tiene impacto a nivel global. Si bien su huella está vinculada a los deportes, también es un símbolo de tendencias y moda. Precisamente, como un nuevo paso en su crecimiento comercial, el club impulsó una colaboración con la reconocida compañía New Era, que se enfoca en el lanzamiento de ropa y accesorios deportivos.

De manera exclusiva, la “U” y New Era acordaron un lanzamiento de 5000 piezas, entre gorras, casacas y más prendas a puertas del cierre de la temporada 2026. En ese sentido, Alessandra Arizaga, commercial manager de la compañía estadounidense, explicó cómo nació esta asociación. “New Era siempre se ha alineado a tener los mejores equipos en todos los países y no podíamos perder la oportunidad de trabajar con la ‘U’”, explicó.

“Para nosotros, es un gran hito. Estamos bastante felices con los resultados que tenemos con la venta y así que esperamos seguir teniendo proyectos de la mano del club”, agregó. Además, señaló que la tendencia no solo se enfoca para lucir el hinchaje, sino también para que las personas puedan usarlas en su vida diaria, por el sello urbano, y comunicar lo que representan.

“Cada gorra cuenta una historia propia, poseen el escudo, la garra y frases simbólicas del equipo”, resaltó Alessandra. Asimismo, en caso Universitario sea campeón nacional, llegarán aditamentos extra: “Tenemos una casaca con los campeonatos del club y la idea es ir adaptando, poniendo parches, pines u otro tipo de productos que complementen”, manifestó.

Finalmente, Alessandra Arizaga indicó por qué Aldo Corzo es la imagen de la línea. “Es el capitán del equipo, es una figura muy conocida para el hincha. Lo debíamos tener, era la persona que queríamos para esta campaña”, sentenció. Cabe mencionar que todos los productos -entre marzo y abril habrá una nueva línea- están a la venta en la web de New Era, en la tienda crema y en 16 puntos de venta físicos.