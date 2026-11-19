El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación este jueves una nueva moneda de plata de S/ 1, alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

La medida fue oficializada mediante la Circular N.° 0029-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano, en la que se detallan las características de la nueva pieza numismática, que tiene curso legal.

La moneda conmemorativa tendrá una emisión máxima de 5 mil unidades y ha sido acuñada en plata con un nivel de pureza del 92,5 %.

¿Cómo es la nueva moneda de plata de S/ 1 del BCR?

En el reverso de la moneda se aprecia la fachada del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno, en la que destacan su frontón triangular, los balcones, las ventanas y el ingreso principal.

En la parte superior figuran los años 1825-2025 y el nombre de la institución educativa, mientras que al lado derecho aparece el emblema institucional del bicentenario.

En el anverso se observa el Escudo de Armas del Perú, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Características de la nueva moneda del BCR

Característica Detalle Denominación S/ 1 Aleación Plata 0.925 Peso fino ½ onza troy Diámetro 33 mm Calidad Proof Canto Estriado Año de acuñación 2026 Emisión máxima 5 mil unidades

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva moneda de plata?

Las personas interesadas en adquirir esta moneda conmemorativa podrán consultar su precio a través de la tienda virtual del Banco Central de Reserva del Perú.

De acuerdo con la circular, el precio de venta será reajustado en función de la evolución de los costos.

Cabe precisar que, si bien la moneda tiene un valor nominal de S/ 1 y es de curso legal, su precio de comercialización es distinto debido a su composición en plata y su carácter de colección.