La visita del papa León XIV al Perú, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre, habría generado un movimiento económico superior a los S/1,274 millones en las regiones, bajo un escenario conservador, según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce). Esa cifra equivaldría a 0.1% del producto bruto interno (PBI) nacional.

De acuerdo con la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (Ogeiee) de Produce, más de 1.2 millones de micro y pequeñas empresas (mype) se habrían beneficiado, principalmente en comercio, gastronomía, alojamiento, transporte, turismo y manufactura.

Además, unos 1.5 millones de turistas nacionales y extranjeros se habrían desplazado a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y la mayor demanda habría generado más de 25,000 empleos directos durante la estadía del pontífice.

Beneficiados

Produce calcula que las ventas de las mype podrían haberse incrementado, en promedio, cerca de 20%. “Este mayor movimiento de visitantes representó una interesante oportunidad para las mype debido a su importante participación en las actividades económicas vinculadas directamente al consumo”, indicó el ministerio.

Entre los rubros favorecidos destacan el comercio, la producción de alimentos y bebidas, el alojamiento, el turismo, el sector textil-confecciones y la artesanía.

La llegada del pontífice movilizó negocios de distintos tamaños y a pequeños comerciantes que ofrecieron productos y servicios conmemorativos. En Gamarra, se vendieron camisetas con la imagen del papa donde se resaltaba su “peruanidad”.

Las cifras son estimaciones de Produce, difundidas por el diario oficial El Peruano el 15 de noviembre, y corresponden a un escenario conservador.