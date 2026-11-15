La guerra en Irán ha destruido la capacidad de producción del diésel en el mundo por lo que su precio ha subido 120%, más que el 70% del petróleo, señala el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. En entrevista con Correo dijo que la economía peruana crecerá más de 3% en 2027 por efecto de las medidas contracíclicas del Gobierno y que compromete un paquete de S/18,000 millones que irán como crédito suplementario en el Presupuesto del 2027. Refirió también que su gestión, de la mano de Sunat, espera sumar un punto del PBI en la presión tributaria para sumar S/3,800 millones a la recaudación de 2027, que se destinarán para invertir en infraestructura y programas sociales.

¿El Niño y la guerra en Irán se han convertido en los mayores riesgos de la economía peruana?

Son tres los riesgos. Uno es el fenómeno El Niño, con su efecto en el PBI y en la destrucción de infraestructuras y su impacto en la inflación. Lo otro es el diésel y así se atenúe el tema del conflicto (en Irán), igual se ha destruido la capacidad de su producción. Por esto el diésel ha subido 120%, y el petróleo solo 70%. Todavía va a durar su estela inflacionaria, varios meses más. Tercero, los bancos centrales han comenzado a subir la tasa de interés y también el rendimiento de los tesoros (bonos que emite un país) ha subido (encarece los créditos). Por esto hemos diseñado un paquete fiscal contracíclico para reaccionar contra éstos.

El paquete contracíclico demandará 18 mil millones de soles, ¿será parte del Presupuesto de 2027?

Sí, es puramente operativo. Presentamos el proyecto (del Presupuesto 2027) a fines de agosto, lo hizo el otro gobierno y no pudimos presentar nuestras ideas al nuevo Congreso, que recién se estaba armando. Ni siquiera había comisiones. No había forma de presentar cosas distintas a fines de agosto. Las vamos a poner seguramente en créditos suplementarios en el 2027.

¿Esperan un menor impacto de El Niño en el 2027?

El efecto de El Niño es dual porque daña la producción de la pesca, agricultura, textiles, pero también daña infraestructura. Si solo hablamos de PBI y no se daña infraestructura, es muy probable que El Niño no sea tan fuerte en 2027. La pesca va a rebotar, habrá anchoveta. El clima se va a normalizar, en el peor de los casos, hacia febrero o marzo. La cosecha del próximo año puede ser mejor. Vamos a tener invierno en 2027, se venderá más ropa. Puede ser algo paradójico y el próximo año el PBI puede ser mayor que de 2026. No quiere decir que no haya un daño en la infraestructura, como carreteras, puentes, esto no es PBI, es el capital.

¿Se estima el impacto en infraestructura y pérdidas de empleos?

El impacto de El Niño se calcula en un punto del producto, cada año, tanto en la producción como en la infraestructura. Sobre pérdidas de empleos, son los vinculados a los sectores, pero no todos son despidos. Es empleo con menos ingresos. El empleo agregado (en general) debe seguir creciendo, este año estará creciendo un poco más del 3%. Y con este paquete fiscal que estamos lanzando, contracíclico, esperamos que el PBI crezca aún más el próximo año. La creación de empleo neta va a ser superior en 2027, más que el 2026.

Hay quienes señalan que en 2027 el PBI crecería 2.9%...

Pensamos que será mayor porque tenemos el plan contracíclico. Está pensado que será superior al 2026.

¿Ministro, es difícil convencer a los congresistas aprobar el Presupuesto 2027?

Hemos aprobado el dictamen de la Ley de Presupuesto en la comisión bicameral para ser discutida en el Pleno. Seguramente muchos van a querer poner proyectos que son válidos, pero no hay forma de aceptar todos los pedidos. Habría que sacar un proyecto y poner otros. El límite es ser consistente con el déficit fiscal máximo.

Se habla de ampliar la base tributaria, de ir sobre los evasores...

A nadie se le ocurre cerrar una bodega que está inscrita, seguramente, en el municipio, que paga su RUS. El tema es que ese bodeguero puede vender galletas de una empresa formal y galletas de una empresa informal. El bodeguero es solo la tienda final, él no es el evasor. Grandes evasores son medianas empresas.

¿El nivel de evasión tributaria es muy alto?

Lo he dicho desde el primer día que entré al ministerio, que en Perú la evasión de impuestos a la renta y de IGV es del 9% del PBI (más de 54 mil millones de soles). El promedio de América Latina y El Caribe es del 6.3%. ¿Cuántas ladrilleras formales hay en Lima que pagan impuestos? Yo creo que hay tres o cuatro formales y el resto no paga impuesto a la renta. Ahí está la evasión en ese sector. Así podemos enumerar.

¿Se está fortaleciendo a la Sunat para hacerla más efectiva?

La evasión grande que hemos descubierto es por una mala política. No quiero buscar culpables ahora. Simplemente vamos a remediarlo. ¿Quién? El MEF junto con la Sunat. Hay que remediar casos como el de la ladrilleras. ¿Cómo es posible que haya ladrilleras informales? Hay que cobrarles impuestos a la renta, el IGV. Ni dura ni blanda es la ley.

¿Se fortalecerá la Sunat?

Básicamente se cruzará información. Si para construir un edificio se compra cemento y acero formal, no hay problema. Hemos cambiado al jefe de la Sunat (por César Luna Victoria) y él ha fortalecido su equipo. Estamos alineados con el MEF para bajar fuertemente la evasión. Nuestra meta es, por lo menos, subir la presión tributaria en un punto del PBI en el 2027, sumar casi 3,800 millones de dólares, no son parte del déficit fiscal. Si lo logramos hacer, vamos a tener más espacio y de seguro será para más infraestructura y para más programas sociales.

¿Y las economías ilegales?

Hay empresas que tienen parte de su producción formal, pagan impuesto a la renta e IGV, y otra parte de su producción no lo hace. Son los evasores. El ilegal produce cocaína, o produce oro ilegal en zonas prohibidas, no es un tema impositivo, es penal, porque si le cobro lo hago legal. Se tiene que cobrar al que es legal.

La exportación del oro ilegal supera a la legal...

Hay que combatirlo con el peso de la ley del sector, no es por el lado tributario.

¿Hacer trabajar más a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)?

Hacer trabajar más a los fiscales y a los jueces, porque la UIF sí les reporta. Ellos no abren casos suficientes, tampoco juzgan. O sea, el sistema comienza a hacer agua, no en la UIF, sino más arriba. ¿Cuántos casos hay al año en Perú de gente juzgada que ha lavado activos en actividades ilegales? Estamos hablando del narcotráfico, tala ilegal, oro ilegal. ¿Cuántos presos hay por el sistema de lavado de activos? Esta es la pregunta, no que hayan caído con las manos en la masa. El sistema de lavado de activos está fallando, más arriba de la UIF, el tema está en otro lado: Ministerio Público y Poder Judicial, que pidan ayuda porque el Ministerio de Economía está siempre dispuesto a colaborar con el presupuesto si se muestran resultados.

El ministerio trabaja una norma de pensión para profesores...

Los profesores en el Perú han ganado poco gran parte del tiempo. Ahora, felizmente, Perú ha mejorado fiscalmente y hay más espacio para mejorar los sueldos. Cada gobierno ha hecho su mejor esfuerzo para que suban. Y ahora son más altos, no están felices, pero son más altos. Pero sus sueldos han subido más rápido que sus pensiones. Es posible que profesores que hoy día ganan un sueldo relativamente alto se jubilen con un monto muy pequeño. Hay un problema. Entonces, haremos una ley que sea más justa con sus aportes. La actual ley es injusta porque no es proporcional a sus aportes.

Todos querrán tener pensiones similares...

No hay manera de financiarlo. No voy a subir impuestos a todos para pagar a un pequeño grupo una pensión que no han aportado.

El anterior Congreso ha dejado una bomba de tiempo fiscal; el Colegio Economista de Lima ha presentado una demanda inconstitucional contra las pensiones de los profesores y las cédulas vivas para los efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿el ministerio presentará otras?

No, creo que el Colegio Economista de Lima hizo su trabajo como corresponde. Es un gremio al que hay que agradecer su buen servicio y esperamos que el Tribunal Constitucional falle de acuerdo a la Constitución. Por ahora no hay ningún otro caso que el MEF vaya a patrocinar.

No se están pagando las pensiones aprobadas por el anterior Congreso, ¿verdad?

No, esas pensiones no tienen un reglamento porque ese reglamento no se puede hacer porque no hay información sobre quiénes han aportado y que sean profesores. No hay manera de cumplir ese reglamento. La ley, para nosotros, es inconstitucional. El reglamento es inaplicable. Y no vamos a cerrar la puerta y decir así es la vida, no. No somos descorazonados. No nos gusta que los profesores hoy día ganen un mayor sueldo, pero que pensiones vayan a ser bajas. No es justo. Estamos estudiando con el ministro de Educación, (José) Chang una alternativa más justa, que no es la ley vigente, que nos parece injusta en el sentido que es exageradamente buena para un sector que no ha aportado tanto. Es una iniciativa que presentaremos al Congreso para tener una ley que sea superior, mejor, más sostenible y más justa que la actual.