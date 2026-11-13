El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó elevar la tasa de interés de referencia (TIR) en 25 puntos básicos (pbs.) a 4.50% para propiciar el retorno de la inflación al rango meta, en un contexto caracterizado por fuertes choques de oferta, un aumento de las expectativas de inflación y un alto dinamismo de la demanda interna.

Lo hizo después de 14 meses de mantener su TIR en 4.25%. La medida del BCR busca reducir la inflación a fin de evitar un calentamiento de la economía, impulsado por la demanda interna, consumo.

Para ello, tomó en cuenta que en octubre la inflación mensual fue de 0.57% y la inflación sin alimentos y energía fue de 0.16%.

“En términos interanuales, la inflación aumentó de 4.5% en setiembre a 5.3% en octubre, principalmente por el incremento de los precios de alimentos y energía”, precisó el BCR en un comunicado, cuyo rango meta es de entre 1 y 3%

Explicó que en octubre, la tasa de inflación interanual sin alimentos, energía y transporte fue de 2%, en el centro del rango meta, nivel ligeramente superior al registrado en los últimos meses.

Además, para subir su TIR, consideró que las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 3.1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

El Niño

El BCR estima que la inflación interanual y la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se disipen los efectos de los choques de oferta que impactan en los precios de los alimentos, principalmente.

“Sin embargo, se mantiene el riesgo de que el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación, algunos de los cuales ya se han venido materializado en los últimos meses”, precisó.

En tanto, la mayoría de los indicadores adelantados de la actividad económica a octubre siguen mostrando un buen desempeño. “En la encuesta del Banco Central, los indicadores de situación actual registraron una evolución mixta respecto del mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se redujeron, aunque se mantuvieron en el tramo optimista”, anotó.

En ese sentido, señaló que los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo.

Además, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos. “A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana”, precisó.