El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, afirmó que El Niño no generará escasez ni racionamiento de la energía eléctrica en el país.

Pero, subirán los costos de generación eléctrica por el mayor uso de diésel, y la forma como se pasan al consumidor final tiene caminos.

“Algunos de esos caminos no permiten trasladar el sobrecosto, especialmente a los clientes domésticos, que en gran parte están protegidos de esos picos de los costos, aunque sus tarifas tendrían alzas de entre 10 y 12%”, precisó.

Sin embargo, dijo que a algunos clientes libres se le trasladará parte de esos costos, y tendrían grandes incrementos, depende del contrato.

Según dijo a Correo, otros clientes libres, los más grandes, pueden negociar contratos donde no aceptan el traslado de esos sobrecostos y sus tarifas pueden ser similar al de los domésticos.

Costo

Butrón explicó que los costos de generación eléctrica, de forma unitaria, se elevan de 45 a 300 dólares el megavatio, porque se apela al diésel.

“Para trasladar al cliente final se tiene que contar también el número de horas que está trabajando (con diésel). No se espera que se trabaje 24 horas al día durante 4 años.Sería inmanejable”, comentó.

Refirió que se estima que en épocas de sequía, la probabilidad de usar diésel sube en horas de la noche y en los días laborables, lo que llega al cliente final no es tan grande.

El incremento del costo de generación eléctrica es también por falta de generación nueva y, en ocasiones, la falta de viento y sol (energía renovable).

Butrón participó en el Foro Técnico ISA Seguridad Energética para el Perú: La transmisión de energía eléctrica y su continuidad frente a los desafíos del futuro.