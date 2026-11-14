El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, señaló que El Niño está pegando en la inflación, es decir, hace que suban los precios, como el de los alimentos, sobre todo de aquellos que son perecibles.

Es por ello, que la inflación de octubre último se disparó a 0.57% e hizo que el acumulado interanual (noviembre 2025-octubre 2026) registre 5.3%, casi al doble del techo del rango meta del BCR (3%).

En conferencia virtual dijo que ya es notorio que la fuerza de El Niño es muy fuerte y se espera que en marzo disminuya, por tanto, los precios empezarán a bajar.

Sin embargo, afirmó que persisten los riesgos de El Niño y los conflictos en Medio Oriente

En ese sentido, manifestó que las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en 3.1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

En tanto, las expectativas de inflación a 24 meses permanecieron en 2.5% para el mismo periodo.

Tasa de interés

Explicó que por una tasa de inflación alta, como la de octubre, el directorio del BCR decidió elevar su tasa de interés de referencia en noviembre, de 4.25% a 4.50%.

Además, porque la economía está muy dinámica, sobre todo impulsada por el consumo interno. Es decir, la gente está gastando fuerte.

Armas refirió que además de El Niño se tiene el riesgo de factores internacionales, como el alza del petróleo, que genera el encarecimiento de los combustibles, por tanto, del transportes (pasajeros y carga).

Armas aclaró que la rápida intervención del BCR permitió que la inflación que se registró entre el 2021 y 202 permitió un rápido retorno al rango meta.