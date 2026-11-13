Perú ocupa el segundo peor lugar entre 27 países evaluados por su carga burocrática para las pequeñas empresas porque abrir un negocio formal requiere 3,853 horas de trámites o casi dos años de trabajo a tiempo completo y más del doble del promedio internacional (1,638 horas).

Según la sexta edición del Índice de Burocracia 2026, del Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU), cuyo capítulo peruano estuvo a cargo de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), a ello se suman otras 3,181 horas anuales para cumplir con las obligaciones administrativas del negocio, que representa 398 jornadas laborales de ocho horas.

Así, Perú figura entre las seis economías donde este costo representa entre el 20% y el 45% del Producto Bruto Interno (PBI).

El estudio señala que los procedimientos municipales representan el mayor obstáculo para iniciar una pequeña empresa formal.

Además, obtener la licencia de funcionamiento, más el certificado de Defensa Civil, demanda 1,879 horas, igual al 48.8% del tiempo total requerido para abrir un negocio.

Emprender

Esa carga evidencia el impacto de los procedimientos administrativos locales en la formalización empresarial y en la capacidad de iniciar actividades económicas.

José Ignacio Beteta, presidente de la ACP, dijo que cada hora en trámites es una hora en que no se produce. “El Perú integra el grupo de países que necesita mejorar sus procedimientos”, comentó.

Indicó que la salida para el emprendedor es abrir, cumpliendo requisitos verificables, y que el Estado fiscalice cuando el negocio funcione, como en Colombia con los restaurantes. “Cerrar hoy un negocio también es complicado: toma 5,367 horas, 38 veces lo que en Portugal”, precisó.