El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró en reorganización al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) por un plazo máximo de 90 días calendario, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y establecer medidas para mejorar su gestión.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 256-2026-EF, publicado este domingo 15 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La norma dispone una evaluación de la situación administrativa, organizacional y presupuestal del organismo.

OECE deberá presentar diagnóstico en 45 días

De acuerdo con la disposición, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del OECE tendrá un plazo máximo de 45 días calendario para elaborar un informe sobre la situación institucional e identificar las reformas necesarias.

Asimismo, dentro del periodo de reorganización de 90 días, la entidad deberá presentar un plan de trabajo que incluya un cronograma de implementación de las medidas de mejora administrativa, organizacional y de gestión.

Ambos documentos serán elevados a la Alta Dirección del OECE y posteriormente remitidos al despacho ministerial del MEF, a través de la Presidencia Ejecutiva del organismo.

La norma precisa que las reformas se implementarán progresivamente y serán financiadas con el presupuesto institucional del OECE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.