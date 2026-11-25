Una preocupante situación encontraron los regidores de la Municipalidad Distrital de El Ingenio, en la provincia de Nasca, durante una visita de fiscalización al local de Seguridad Ciudadana (Serenazgo), donde funciona el área de monitoreo de las cámaras de videovigilancia del distrito. Al llegar a las instalaciones, los concejales no encontraron personal trabajando, pese a que, según indicaron, el establecimiento debería contar permanentemente con operadores encargados de supervisar las imágenes de seguridad.

Fiscalización en la central

La visita fue realizada por los regidores Marcos y Erika, quienes señalaron que decidieron acudir a estas instalaciones en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, debido a los diferentes acontecimientos delictivos que vienen registrándose en la jurisdicción, particularmente en sectores como el centro poblado El Tulín y La Pascana.

Uno de los motivos principales de la inspección fue el robo ocurrido el pasado 21 de noviembre en La Pascana, donde delincuentes sustrajeron componentes de una maquinaria que había sido utilizada para trabajos de descolmatación del río.

Según explicaron durante el recorrido, los responsables habrían retirado la memoria y la pantalla del equipo, realizando cortes para extraer estos dispositivos. Debido a que existe una cámara de vigilancia cerca del lugar, los regidores buscaban verificar si el hecho había quedado registrado y si era posible identificar a los responsables.

Sin embargo, al ingresar al local de Serenazgo se encontraron con una situación que les llamó la atención: no había trabajadores en las instalaciones, tampoco personal de limpieza y los ambientes presentaban condiciones de descuido. Los regidores recorrieron el área donde se encuentran los equipos de monitoreo y señalaron que no encontraron a ningún operador que pudiera brindarles información sobre el funcionamiento de las cámaras o facilitar la revisión de las grabaciones.

Durante la inspección también observaron el registro de asistencia del personal, donde constataron que las últimas firmas correspondían al 30 de septiembre. Según lo mostrado durante la visita, no aparecían registros de asistencia correspondientes a octubre ni noviembre, situación que generó cuestionamientos sobre la presencia y continuidad del personal encargado de esta área.

Los concejales recordaron que anteriormente el servicio contaba con trabajadores distribuidos en tres turnos, precisamente para garantizar la vigilancia permanente de las cámaras. Por ello, consideraron preocupante que las instalaciones se encontraran sin personal, especialmente cuando el distrito viene afrontando problemas de inseguridad ciudadana.

Otro aspecto que generó dudas fue el funcionamiento y almacenamiento de las imágenes captadas por las cámaras. Durante el recorrido observaron que algunos monitores mostraban imágenes de diferentes puntos del distrito. No obstante, señalaron que desconocían si las grabaciones estaban siendo almacenadas correctamente o si únicamente podían visualizarse en tiempo real.

En ese sentido, cuestionaron quién puede proporcionar información sobre el sistema de almacenamiento y conservación de las imágenes, considerando que estas grabaciones pueden resultar fundamentales cuando se producen robos u otros hechos delictivos.

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