Un bus de la empresa de transporte Nuevo Perú, conocida como Los Chinos, quedó completamente calcinado tras incendiarse en el kilómetro 32 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

El siniestro se registró alrededor de las 5:00 a.m. del martes 24 de noviembre. Según informó América Noticias, todos los pasajeros lograron evacuar la unidad antes de que las llamas se extendieran y no se reportaron personas heridas.

El conductor señaló que percibió olor a humo mientras circulaba por la carretera, por lo que decidió detener el vehículo.

Bus de Los Chinos se habría incendiado por una falla mecánica

De acuerdo con la información de América Noticias, una presunta falla mecánica habría provocado el incendio de la unidad de transporte público.

Tras la evacuación, los pasajeros fueron trasladados en otro vehículo para continuar su recorrido hacia sus respectivos destinos.

Las llamas se propagaron rápidamente hasta consumir por completo la estructura del bus, que quedó calcinado a un lado de la carretera.

Bomberos atendieron incendio en la Panamericana Norte

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al kilómetro 32 de la Panamericana Norte para controlar el incendio.

Debido a las labores de emergencia, las autoridades de tránsito dispusieron el cierre temporal de la vía en el sentido de norte a sur, lo que generó restricciones en la circulación vehicular.

Una vez controlado el fuego, se iniciaron las labores para liberar el tramo afectado. Las causas exactas del siniestro deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.