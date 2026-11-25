Al menos dos kilómetros de la carretera Costanera, que une a las provincias de Trujillo y Ascope, han quedado “destruidos” por los oleajes anómalos registrados en las últimas 48 horas en el litoral liberteño.

La información fue proporcionada por el alcalde santiaguino, Felipe Cerna García, quien ayer recorrió parte de la vía para verificar su estado y evaluar alternativas que permitan restablecer el tránsito vehicular.

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Afectación

“Trujillo y Santiago de Cao [jurisdicción de la provincia de Ascope] han quedado aislados por esta vía ubicada en el lado oeste de la región. Hoy (ayer) acabo de acercarme un poco más a la zona que da a Trujillo y puedo decir que de los diez kilómetros que ya estaban deteriorados, al menos dos se encuentran destruidos”, aseveró el burgomaestre en diálogo con este Diario.

Cerna aseguró que esta situación afecta a poco más de 40 mil habitantes de la provincia de Ascope [al menos la tercera parte de la población] y también a moradores de Trujillo que usaban la vía para trasladarse de un lugar a otro por razones personales, académicas o laborales.

“Pero aquí los otros afectados son los comerciantes, que ahora solo deberán usar la Panamericana Norte para transportar sus productos. Claro, a un precio más alto”, agregó la autoridad edil.

Otro sector afectado por el actual estado de la carretera es el turismo, pues debido a las altas temperaturas que golpean a la costa de la región muchos vecinos de Trujillo suelen visitar los balnearios de El Charco y Tres Palos, ambos ubicados en el distrito de Santiago de Cao.

Demanda

Si bien los oleajes anómalos son fenómenos naturales, Felipe Cerna responsabilizó de “esta situación” al Gobierno Regional de La Libertad, ya que al tratarse de una vía departamental “debió mantenerla siempre en buenas condiciones y no esperar que el mar avance para recién tomar otras acciones”.

“Lo que yo estoy proponiendo ahora es que se ejecute una vía alterna porque si vamos a esperar que se arregle la carretera que ha resultado afectada, hay que elaborar un expediente técnico que va a retrasar los trabajos. Necesitamos una reacción inmediata y urgente de la gestión de la gobernadora Joana Cabrera (Pimentel)”, enfatizó el alcalde.