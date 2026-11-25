El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un nuevo operativo inopinado en el establecimiento penitenciario El Milagro de Trujillo. Durante la requisa se encontraron objetos y sustancias prohibidas.

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El despliegue contó con la participación de 45 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), trasladados desde Lima, y se realizó en el marco del Comando Unificado, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Las acciones fueron supervisadas por el presidente del INPE, coronel (r) Abraham Lescano Salazar.

“Estas intervenciones forman parte de la política de tolerancia cero frente a la corrupción y de las acciones para recuperar el principio de autoridad en las cárceles”, informó el INPE.

Durante la requisa se encontraron drogas, medicamentos no recetados, dinero, antenas artesanales y objetos punzocortantes.