El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, advirtió que las deficiencias en infraestructura, conectividad y servicios básicos limitan el crecimiento empresarial, la competitividad y la generación de empleo en las regiones del Perú.

En declaraciones a Canal N, el representante empresarial explicó que el mal estado de las carreteras incrementa los costos de transporte de mercancías y reduce las posibilidades de los productores nacionales de competir en los mercados internacionales.

“La falta de infraestructura nos resta productividad, nos resta competitividad, porque si tú tienes que sacar un producto para competir con el mundo y una carretera no te permite la agilidad para transportar el producto, tus costos se encarecen”, manifestó.

Zapata indicó que el traslado de mercancías por vías en mal estado puede tomar entre 16 y 20 horas, cuando el mismo recorrido podría realizarse en aproximadamente seis horas.

Confiep advierte sobre problemas de conectividad en Loreto

El dirigente empresarial puso como ejemplo la situación de Loreto, donde Iquitos carece de una conexión terrestre con la red vial que integra al resto del país.

Asimismo, señaló que las deficiencias en los servicios de agua, salud y educación representan obstáculos para el desarrollo económico y social de las regiones.

“Somos un país atractivo a las inversiones y tenemos un territorio que puede producir muchísimas cosas y que no lo estamos aprovechando”, remarcó.

En el marco de CADE Ejecutivos 2026, la Confiep reunió en Cusco a representantes de 23 cámaras de comercio regionales para coordinar acciones orientadas al cierre de brechas y al crecimiento económico descentralizado.

Jorge Zapata cuestiona trabas estatales al turismo en Cusco

El presidente de la Confiep también cuestionó las dificultades administrativas que, según indicó, afectan el desarrollo de la actividad turística en Cusco, pese a que la región cuenta con destinos de reconocimiento internacional.

Zapata sostuvo que el turismo todavía no recupera sus niveles prepandemia y mencionó los inconvenientes reportados por la Cámara de Comercio del Cusco relacionados con la actualización de las tarifas de ingreso a atractivos turísticos, vinculadas a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El representante empresarial consideró que estos problemas responden a la falta de decisiones oportunas por parte del Estado y sostuvo que las dificultades administrativas no deberían provocar periodos de menor actividad turística.

Confiep pide a autoridades regionales evitar el abandono de obras públicas

Frente a las expectativas del sector privado sobre las nuevas autoridades regionales, Zapata solicitó priorizar la ejecución de proyectos de infraestructura y promover inversiones que generen oportunidades de desarrollo.

“Tenemos que cambiar esa dinámica que tenemos en el país de dejar las obras abandonadas. Eso es tirar el dinero al agua”, manifestó.

Asimismo, exhortó a las cámaras de comercio regionales a asumir una mayor participación en la vigilancia de la gestión pública y denunciar la paralización o el abandono de proyectos.

Plantean impulsar las APP y obras por impuestos

El presidente de la Confiep destacó las asociaciones público-privadas (APP) y las obras por impuestos (OxI) como alternativas para agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura.

Entre las prioridades mencionó el mejoramiento de los servicios de educación y salud, el fortalecimiento de la conectividad y la ejecución de proyectos de irrigación para ampliar la capacidad productiva de las regiones.

Sin embargo, precisó que no todas las obras pueden ejecutarse mediante estas modalidades, por lo que consideró necesario revisar el sistema tradicional de contratación pública.

“Hay que cambiar la forma de hacer las cosas para ser más ejecutivos y que concretemos las cosas que no se concretan en los últimos años”, expresó.