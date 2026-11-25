Un nuevo asalto quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la urbanización San Martín, donde se observó cómo un sujeto que se desplazaba en una mototaxi de color celeste y techo blanco interceptó a dos mujeres que caminaban por la vereda. El hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre, aproximadamente a las 8:48 de la noche, y generó preocupación entre los moradores por la inseguridad en la zona.

Inseguridad creciente

En las imágenes se aprecia que el vehículo se detuvo junto a las transeúntes y uno de sus ocupantes descendió con el rostro cubierto por una capucha y una gorra. El individuo realizó ademanes de portar un arma de fuego y exigió sus pertenencias; ante la amenaza, una de las mujeres logró escapar corriendo, mientras que la otra fue despojada de sus objetos de valor (celular y otros). Tras cometer el asalto, el sujeto huyó junto a su cómplice a bordo de la unidad.

Los vecinos manifestaron que este tipo de robos se había vuelto recurrente en la urbanización y que incluso se habían registrado hurtos en viviendas a plena luz del día. Por ello, solicitaron mayor presencia de efectivos policiales y patrullaje permanente del personal de Serenazgo, además de pedir que se identifique a los ocupantes de la mototaxi, que circulaba sin placa de rodaje.

Asimismo, los moradores señalaron que anteriormente mantenían cerradas las rejas de acceso después de las 6:00 p. m. para protegerse de la delincuencia; sin embargo, indicaron que, tras una disposición municipal, tuvieron que volver a mantenerlas abiertas. Ante los recientes asaltos, expresaron su preocupación y exigieron que se evalúen medidas de seguridad que permitan proteger a las familias del sector.

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