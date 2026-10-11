Una mujer fue víctima de un asalto perpetrado por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal, quienes le arrebataron S/ 10 mil en inmediaciones de la intersección de las avenidas Cutervo y Los Maestros, en los exteriores de Promart.

Delito tras salir de banco

El hecho ocurrió durante la tarde del 10 de octubre. Según la información preliminar, los sujetos “marcas”, habrían seguido a la víctima desde la avenida San Martín, donde habría retirado el dinero de una agencia del banco Interbank.

Los presuntos delincuentes habrían aprovechado el momento para interceptarla y apoderarse de la fuerte suma de dinero, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los implicados habría escapado en dirección al distrito de La Tinguiña. Cámaras de seguridad captaron el delito.

El caso ha generado preocupación por la modalidad delictiva conocida como “marcaje”, en la que los delincuentes presuntamente siguen a personas que retiran importantes sumas de dinero de entidades bancarias para asaltarlas posteriormente.

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