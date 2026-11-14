La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que diez municipalidades de la región Ica no han generado los accesos al aplicativo informático destinado al proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión, situación que podría ocasionar retrasos e incumplimientos en el cambio de autoridades. Estos hechos fueron identificados por la Subgerencia de Prevención de la Contraloría mediante diez informes de Orientación de Oficio.

Control a municipios

Según los informes de control, las municipalidades no han generado los accesos informáticos para los integrantes del Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) ni para el personal encargado de registrar la información en el aplicativo “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión” (RCT-TG). Esta situación podría afectar la supervisión de las actuaciones realizadas y ocasionar retrasos en el cumplimiento de las etapas del proceso.

Asimismo, la falta de accesos informáticos podría retrasar la elaboración del Informe Inicial de Rendición de Cuentas de Titulares, que debe emitirse con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, lo que dificultaría el desarrollo oportuno del proceso de transferencia de gestión a las nuevas autoridades.

Las diez entidades que, a la fecha de corte de los informes, no habían generado los accesos informáticos correspondientes son las municipalidades de Chincha, Chincha Baja, Pueblo Nuevo (Chincha), Los Aquijes, Yauca del Rosario, San Juan de Yanac, Llipata, Santa Cruz, Tibillo y Túpac Amaru Inca.

Cabe precisar que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley N.° 30204, la Contraloría emitió la Directiva n.° 016-2022-CG/PREVI, que regula los procesos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Esta normativa establece el uso obligatorio del aplicativo informático RCT-TG para el registro y envío de la documentación correspondiente.

El proceso comprende la conformación del ETTS y la generación de sus accesos informáticos, la elaboración y envío del Informe de Transferencia de Gestión, así como la instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y la revisión de la información. Finalmente, culmina con la elaboración y envío del Acta de Transferencia.

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