Deficiencias en el control de asistencia del personal, la distribución de la carga horaria docente y la custodia de bienes públicos fueron detectadas por la Contraloría General de la República en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Federico Uranga, ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco.

Control en instituto

Los hallazgos forman parte del Informe de Visita de Control N.° 027-2026-OCI/0723-SVC, emitido el 6 de noviembre de 2026, tras una inspección realizada entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, en la que se identificaron cuatro situaciones adversas.

Una de las observaciones corresponde a la presentación tardía y sin documentación sustentatoria de los reportes de asistencia de julio, agosto y septiembre de 2026. Según el informe, estos documentos recién fueron remitidos a la Dirección Regional de Educación de Ica el 30 de octubre, lo que habría ocasionado que se procesaran y pagaran las planillas sin validar previamente las asistencias ni aplicar oportunamente los descuentos por tardanzas, inasistencias o permisos no justificados.

Otra situación advertida está relacionada con las deficiencias en el control de asistencia y permanencia del personal directivo, docente y administrativo. La Contraloría constató que, pese a contar con un equipo biométrico y facial, este se encontraba desconectado y se había habilitado un registro virtual mediante un enlace de Google Forms, comunicado por WhatsApp. Este mecanismo generó inconsistencias, como marcaciones duplicadas, registros incompletos y omisiones de asistencia. Además, el reglamento interno no establece horarios de trabajo específicos para el personal, lo que dificulta fiscalizar su permanencia y puntualidad.

El tercer hallazgo está referido a deficiencias en la distribución y cumplimiento de la carga horaria docente. El documento señala que un profesor nombrado del área de Empleabilidad, Waldir Pérez Quispe, tenía asignadas únicamente ocho horas lectivas, mientras que dos docentes contratadas registraban 15 horas cada una. Asimismo, se observaron debilidades en la supervisión de las clases virtuales, debido a que los docentes generaban sus propios enlaces de Google Meet y los compartían mediante grupos de WhatsApp, sin que se presentaran reportes periódicos que acreditaran el seguimiento de las actividades académicas.

La cuarta observación comprende las inadecuadas condiciones de almacenamiento, custodia y seguridad de los bienes de los programas de Industrias Alimentarias y Bebidas, Asistencia Administrativa y Mecánica Agrícola. Durante la inspección se encontraron equipos, utensilios, carpetas y otros materiales expuestos al polvo, la humedad y las condiciones climáticas, además de maquinaria almacenada sin protección adecuada. También se advirtió que el local alquilado carecía de medidas básicas de seguridad en puertas y ventanas, situación que incrementaría el riesgo de robo o deterioro de los bienes públicos.

En el programa de Mecánica Agrícola también se detectaron problemas en el control patrimonial de vehículos y equipos. Una camioneta Jeep registrada en el inventario no se encontraba bajo custodia del instituto ni en un ambiente autorizado, sino en propiedad de un tercero sin vínculo laboral con la entidad. Asimismo, otro vehículo que figuraba en el inventario como automóvil no fue ubicado durante la inspección; los representantes señalaron que habría sido vendido, pero no presentaron documentación que sustentara su baja patrimonial. También se identificaron máquinas y herramientas del programa almacenadas en domicilios y talleres particulares.

Finalmente, la Contraloría advirtió que estas cuatro situaciones podrían afectar la prestación del servicio educativo, el cumplimiento de la jornada laboral y la preservación de los recursos públicos. Por ello, recomendó comunicar los hallazgos al titular de la Dirección Regional de Educación de Ica para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Además, solicitó informar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones implementadas o previstas para atender las observaciones.

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