Una mujer de 65 años murió mientras viajaba en un bus interprovincial de la empresa Rey Latino, que cubría la ruta Lima-Arequipa. La pasajera se encontraba acompañada de su hijo y tenía previsto llegar al Hospital de Camaná para recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, cuando la unidad de placa CVV-201 transitaba por el distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí. Según contó su hijo, intentó despertar a su madre, pero se alarmó al comprobar que no reaccionaba. Al revisarla, se dio cuenta de que no tenía pulso.

Ante lo ocurrido, el bus continuó su recorrido hasta Yauca. Sin embargo, al no encontrar una dependencia policial en esa localidad, el hijo decidió trasladarse hasta Chala para comunicar el fallecimiento a las autoridades.

La mujer fue identificada como Antonia Enriqueta Sanes Gutiérrez. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, quien deberá disponer las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y la causa de su muerte.