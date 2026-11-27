El dengue, enfermedad propagada por el vector Aedes aegypti, sigue avanzando en la provincia de Chincha. Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 45 existen al menos 10 casos considerados con signos de alarma, debido a su diagnóstico. Comparado con la semana anterior hay un incremento de más del 50%, según la data del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Reporte de casos

Las atenciones de los pacientes con síntomas asociados al dengue se han realizado en el Hospital René Toche Groppo del Seguro Social de Salud y el San José de la Unidad Ejecutora 401 – Salud Chincha. De las 11 localidades, ocho notificaron casos para evaluación médica y de laboratorio, que permita confirmar si presentan este mal, siendo Chincha Alta, la que más notificaciones de registra.

Hasta la SE 44 había un total de 140 casos registrados. De esa cantidad seis eran confirmados y 15 considerados como probable. A la semana siguiente el número de personas con dengue subió a 11, mientras que 36 fueron los sospechosos de tener la enfermedad, que lleva al infectado a hospitalización y en el peor de los escenarios puede causar la muerte, como ocurrió en otros años en la provincia.

El reporte oficial indica que los casos acumulados a la fecha del corte (SE 45) son 10 de dengue con signos de alarma, seis más que el reporte anterior, mientras que los denominados dengue sin signos de alarma son 37. En esta última cifra hay 20 casos más que el registrado en la Semana Epidemiológica pasada. Afortunadamente, ninguno de los pacientes que ingresaron a los establecimientos de salud llegaron a la etapa de dengue grave.

Frente a la presencia del dengue, el hospital San José informó a la comunidad que el insecto transmisor es de color negro o castaño oscuro con anillos de color blanco en las patas y su tamaño es entre 3 a 4 milimetros. Asimismo, se reitera a la población que deben de tapar todos los envases que utilicen para el almacenamiento del agua, ya que, pueden convertirse en potenciales criaderos del vector de la enfermedad.

EL DATO: Chincha Alta y el distrito de Pueblo Nuevo son los que más registros de dengue presentan hasta la fecha del corte. En el primero hay 12 y en el otro al menos 10 casos entre confirmados y sospechosos.

LA CIFRA: 8 localidades de la provincia notificaron casos para evaluación.

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