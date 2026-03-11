El Hospital San José de Chincha ejecutó acciones de vigilancia sanitaria y prevención en el distrito de Chincha Baja, luego de confirmarse un caso importado de dengue en un paciente procedente de la ciudad de Pucallpa.

Casa por casa

La intervención se realizó en coordinación con los establecimientos de salud de la jurisdicción, mediante un cerco entomológico y epidemiológico orientado a evitar la posible propagación de la enfermedad en la zona.

Durante la jornada, el personal de salud llevó a cabo la búsqueda activa de personas con fiebre o síntomas compatibles con dengue, con el fin de identificar de manera temprana posibles casos sospechosos.

Asimismo, se desarrollaron sesiones educativas dirigidas a los vecinos, en las que se brindó información sobre las medidas de prevención y la importancia de eliminar recipientes que puedan acumular agua.

Las brigadas también realizaron acciones de control larvario e inspección de viviendas para identificar y eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En estas labores participaron equipos de los programas de Promoción de la Salud (PROMSA), Epidemiología, Enfermedades Metaxénicas y Salud Ambiental – Control de Vectores del Hospital San José de Chincha. A la intervención también se sumó personal del Centro de Salud Chincha Baja y del Puesto de Salud Lurínchincha.

