La presidenta Keiko Fujimori evitó responder si presentará o no cuestión de confianza ante la demora del Congreso en la aprobación del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, denominado Ley Mape. Sin embargo, le pidió al Parlamento poner de su parte para aprobar la norma, tal como sucedió con la Ley de Presupuesto 2027.

EN DETALLE

Durante la clausura del CADE Ejecutivos 2026 que se realizó en Urubamba, Cusco, la mandataria saludó que el Congreso aprobó recientemente la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027.

“Saludo a los congresistas que escucharon, ahora les pido esa misma disposición para aprobar la Ley Mape”, apuntó.

En esa línea, recordó que en 14 años, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se amplió en cinco oportunidades.

“Se avanzó casi nada en la formalización, sigue pendiente”, dijo.

Por ese motivo, envió un mensaje a todo el Perú.

“Es tiempo de avanzar, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar decisiones políticas por muy difícil que estas sean”, afirmó.

Más tarde fue consultada por la prensa si presentará o no una cuestión de confianza si el proyecto no se aprueba a tiempo.

“No me quiero poner de manera pesimista, así es que voy a evitar contestar su pregunta, quiero confiar en la buena actitud del Congreso”, dijo.

Sin embargo, recordó que la propuesta fue presentada con carácter de urgencia, por lo tanto, hay plazos que, lamentablemente, ya vencieron.

“Los peruanos estamos esperando una grata sorpresa, que finalmente se dictamine, que se debate esta ley y que se apruebe en comisión y en las dos cámaras”, agregó.

Keiko Fujimori: “Los peruanos estamos esperando una grata sorpresa, que finalmente se dictamine, que se debate esta ley y que se apruebe en comisión y en las dos cámaras”. (Foto: GEC)

MÁS

En su alocución en CADE Ejecutivos, la presidenta Fujimori dijo que en el Gobierno, alguien tiene que dar la cara y tomar una decisión cuando se trata de temas fundamentales.

“Queremos un Estado con puertas abiertas, que quien llegue con un proyecto encuentre a alguien que lo escuche, que quien necesite un servicio sepa dónde acudir y que ambos puedan salir de una oficina pública a dar una respuesta”, afirmó.

En esa línea, señaló que en la política hay dos caminos y ninguno es ideológico.

“¿Eres parte de la solución o del problema? ¿estás del lado de cambiar las cosas o de que todo siga igual? Yo no he luchado 15 años de mi vida y enfrentado cuatro procesos electorales para quedarme de brazos cruzado. He venido a tomar decisiones”, sostuvo.

Agregó que quienes quieran encontrar soluciones, encontrarán las puertas abiertas en su gestión.

Más tarde, Fujimori se reunió con Illan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.