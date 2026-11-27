Ante la proximidad de la temporada de lluvias y los posibles efectos del Fenómeno El Niño, la Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde Pedro Fuentes Hernández, entregó una importante obra de protección de riberas en los sectores de Figueroa y Montefuerte, con el objetivo de prevenir posibles emergencias y salvaguardar la seguridad de la población.

Protección en la zona

Los trabajos comprendieron labores de enrocado ejecutadas con maquinaria pesada, permitiendo reforzar las zonas vulnerables de las riberas y reducir el riesgo de afectaciones ante el incremento del caudal durante la temporada de precipitaciones.

La obra beneficiará directamente a habitantes y agricultores de los centros poblados de Montefuerte, Mencía y El Buen Pastor, cuyas comunidades se encuentran comprendidas en los distritos de Independencia y Humay. Los pobladores expresaron su satisfacción por la ejecución de este proyecto, considerado de gran importancia para la protección de sus viviendas, terrenos agrícolas y medios de vida.

Durante la ceremonia de inauguración se destacó que esta intervención corresponde al proyecto número 84 ejecutado por la actual gestión municipal, resaltándose la importancia de desarrollar acciones preventivas frente a los fenómenos naturales que representan una amenaza para la provincia.

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