En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad Distrital de Salas lideró una significativa jornada de sensibilización ciudadana, demostrando que la lucha contra el maltrato es una tarea que nos involucra a todos.

Protección de la mujer

Este encuentro interinstitucional reunió a las principales autoridades locales, efectivos de la Policía Nacional del Perú, especialistas del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y estudiantes y docentes de las instituciones educativas del distrito, consolidando un frente unido por la protección de la mujer.

La jornada inició con el solemne izamiento del Pabellón Nacional y un sentido minuto de silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de violencia. Posteriormente, se presentaron los datos estadísticos sobre la situación actual en el distrito de Salas, revelando una cifra alarmante: de enero a octubre se han atendido 340 casos de violencia en todos sus tipos. Durante la exposición, se analizaron los principales factores de riesgo y los desafíos urgentes que enfrentamos como sociedad para fortalecer la prevención y mejorar la atención oportuna a las víctimas.

Como parte central del evento, la Comisaría de Salas, el Centro de Salud y el CEM presentaron la puesta en escena teatral titulada “El secreto que pesa: violencia en pareja”. A través de esta obra, se buscó visibilizar las señales de violencia en las relaciones de pareja y la importancia de buscar ayuda.

“Con esta jornada articulada, las instituciones y organizaciones participantes renuevan su pacto de trabajo conjunto para erradicar la violencia de género y construir un distrito basado en el respeto, la igualdad de oportunidades y la protección irrestricta de los derechos de todas nuestras mujeres”, se indicó desde el Municipio de Salas.

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