Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a servicios médicos y fortalecer la cultura de prevención en la juventud, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Juan Guillén Guevara, participó en la campaña de salud integral desarrollada en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Ica, donde se brindaron más de tres mil atenciones a la comunidad estudiantil.

Prevención en salud

El Dr. Guillén Guevara destacó la importancia de descentralizar las prestaciones de salud y llevarlas directamente a los centros educativos, asegurando que este esfuerzo articulado permite cuidar el bienestar físico y mental de los adolescentes.

Asimismo, expresó su reconocimiento al equipo multidisciplinario que hizo posible la intervención y reafirmó que su gestión continuará impulsando campañas preventivas para favorecer el desarrollo integral de los jóvenes de la región.

La actividad, ejecutada a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, incluyó consultas en medicina general, odontología preventiva, obstetricia y consejería psicológica. Durante la intervención, el Dr. Víctor Donayre Morón resaltó la masiva participación y acogida del alumnado frente a esta iniciativa institucional.

Complementariamente, los especialistas realizaron controles de presión arterial para la detección precoz de riesgos metabólicos, efectuaron la entrega gratuita de medicamentos y dictaron charlas educativas en nutrición, orientadas a promover hábitos alimenticios saludables que potencien la energía física y el rendimiento cognitivo de los estudiantes.

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