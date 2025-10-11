La Gerencia de la Red Asistencial EsSalud Ica, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, llevó a cabo una Campaña de Salud Integral dirigida a los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Esta jornada preventiva se enmarca en el compromiso institucional de acercar los servicios de salud a la comunidad educativa.

Enfoque integral

El Dr. Víctor Donayre Morón, subrayó la gran convocatoria y el impacto positivo de la intervención. Durante la jornada, se brindaron más de 1000 atenciones en medicina general, consejería psicológica, odontología preventiva y obstetricia, donde se mostró un enfoque integral en la salud de los adolescentes que cubre tanto aspectos clínicos como de salud reproductiva y emocional.

Adicionalmente a las consultas, se realizaron controles de la presión arterial para la detección temprana de riesgos, vacunación, entrega de medicamentos y se impartieron charlas educativas especializadas en nutrición. Estas sesiones buscaron activamente fomentar hábitos alimenticios saludables y generar conciencia sobre la importancia de la dieta en el rendimiento cognitivo y físico de los estudiantes.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, expresó su reconocimiento y gratitud a todo el equipo de profesionales de la salud que participó. El Gerente resaltó el valor de esta iniciativa como un esfuerzo articulado que garantiza el acceso a la atención médica de calidad.

