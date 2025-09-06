“Plan Multisectorial de Prevención y Reducción de la Anemia”, EsSalud Ica llevó a cabo una jornada de salud integral en la Institución Educativa Fray Ramón Rojas, con el objetivo de brindar

Alimentación saludable

Durante la campaña se realizaron más de 500 atenciones en diversas especialidades, incluyendo Medicina General, Enfermería, Psicología, Obstetricia, Nutrición y Farmacia.

Además de las consultas, se impartieron talleres educativos sobre alimentación saludable y se distribuyeron medicamentos antiparasitarios y micronutrientes para fortalecer la prevención.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó el compromiso y dedicación del equipo de profesionales y personal administrativo que hicieron posible esta iniciativa, fundamental para mejorar la salud de la población en la zona.

