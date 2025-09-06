En el marco del “Plan Multisectorial de Prevención y Reducción de la Anemia”, EsSalud Ica llevó a cabo una jornada de salud integral en la Institución Educativa Fray Ramón Rojas, con el objetivo de brindar atención médica a la comunidad local.

Alimentación saludable

Durante la campaña se realizaron más de 500 atenciones en diversas especialidades, incluyendo Medicina General, Enfermería, Psicología, Obstetricia, Nutrición y Farmacia.

Además de las consultas, se impartieron talleres educativos sobre alimentación saludable y se distribuyeron medicamentos antiparasitarios y micronutrientes para fortalecer la prevención.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó el compromiso y dedicación del equipo de profesionales y personal administrativo que hicieron posible esta iniciativa, fundamental para mejorar la salud de la población en la zona.

