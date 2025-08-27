Más de 700 atenciones médicas gratuitas se realizaron durante una campaña de salud integral organizada por EsSalud Ica en la institución educativa Fray Ramón Rojas, en el distrito de Santiago. La jornada estuvo enfocada en prevenir y reducir la anemia, principalmente entre escolares.

Prevención en salud

Durante el evento se brindaron servicios en medicina general, enfermería, psicología, obstetricia, odontología, nutrición y farmacia. Además, se entregaron medicamentos antiparasitarios y suplementos con micronutrientes, y se ofrecieron charlas informativas sobre alimentación saludable.

La campaña se desarrolló como parte del “Plan Multisectorial de Prevención y Reducción de la Anemia” y estuvo dirigida tanto a los estudiantes como a sus familias.

El gerente de EsSalud Ica, Roberto Almeida Donaire, señaló que estas campañas buscan acercar los servicios médicos a la comunidad escolar y fortalecer la prevención desde temprana edad.

