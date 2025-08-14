Con una jornada llena de simbolismo y unidad institucional, la Red Asistencial Ica de EsSalud celebró el 89° aniversario de la Seguridad Social en el Perú, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de sus asegurados.

Salud y bienestar

Las actividades conmemorativas estuvieron encabezadas por el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, quien estuvo acompañado por directores, coordinadores, personal asistencial y administrativo de la institución.

La ceremonia se inició con el izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de EsSalud, realizado en el frontis de la sede administrativa, como acto central de respeto y unidad institucional. Posteriormente, se celebró una misa en la iglesia Luren, donde se pidió por la salud de los pacientes, el fortalecimiento del sistema y por todo el personal que forma parte de la red asistencial.

Durante su intervención, el Dr. Almeida destacó el rol vital de la Seguridad Social en el país: “La Seguridad Social es un pilar fundamental para la salud y el bienestar de nuestra población. Cada uno de ustedes, desde sus respectivas funciones, contribuye a construir un sistema más fuerte y humano. Por ello, en este aniversario, renovamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo una atención de calidad y con calidez a todos nuestros asegurados”.

La celebración también sirvió para reconocer la labor diaria del personal de salud, cuya entrega ha sido clave en los momentos más críticos del país, y que continúa siendo la base del servicio público en la región.

