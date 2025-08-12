En el marco del 89º aniversario de la Seguridad Social en el Perú, la Red Asistencial Ica de EsSalud celebró esta importante fecha con una emotiva ceremonia cívica realizada el domingo 10 de agosto en la Plazuela Bolognesi de la ciudad de Ica.

Acto protocolar

El acto contó con la participación del gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, quien estuvo acompañado por funcionarios, personal asistencial y administrativo de la institución. La jornada se inició a las 10:00 a.m. con el solemne izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, símbolos del firme compromiso de EsSalud con la patria y la ciudadanía.

A continuación, la delegación institucional protagonizó un desfile cívico, en el que se destacó el orgullo, la unidad y la vocación de servicio de todos los trabajadores de la Red Asistencial Ica.

Esta actividad conmemorativa no solo rindió homenaje al legado histórico de la Seguridad Social, sino que también reafirmó el compromiso de EsSalud con el bienestar integral de los asegurados y con el fortalecimiento del sistema de salud en la región.

