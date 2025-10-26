Estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) participaron en una campaña de salud integral organizada por EsSalud Ica, con el propósito de promover la prevención y el cuidado del bienestar físico y mental entre adolescentes.

Servicios médicos

La jornada, coordinada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones, ofreció consultas médicas generales, tamizaje de anemia, consejería nutricional y de salud mental, así como vacunación, control de agudeza visual y charlas educativas sobre higiene y salud sexual.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, destacó que la actividad “superó las expectativas” y subrayó la importancia de realizar este tipo de acciones en entornos educativos. “Estas intervenciones son clave para la detección temprana de factores de riesgo y la formación de hábitos saludables desde la escuela”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, resaltó el trabajo del equipo médico y la necesidad de mantener la atención preventiva como prioridad. “Queremos llegar a los jóvenes con mensajes claros de autocuidado y prevención, pilares esenciales para su desarrollo integral”, señaló.

La campaña concluyó con gran participación estudiantil y la entrega de materiales informativos, en el marco de las acciones de salud preventiva dirigidas a la comunidad educativa iqueña.

