Con la finalidad de cerrar brechas históricas y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, la Municipalidad Distrital de Salas, a cargo del alcalde Javier Fernández Matta, informó el avance hacia la culminación de la obra “Creación del servicio de la Compañía de Bomberos en el distrito de Salas”, ubicada estratégicamente en el Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza.

Compañía de bomberos

La infraestructura moderna contará con ambientes administrativos y complementarios de primer nivel, que incluye oficinas funcionales, sala de reuniones, cocina-comedor, cuartos de guardia diferenciados para varones y mujeres, así como servicios higiénicos inclusivos acondicionados para personas con discapacidad.

Asimismo, ha sido diseñada bajo estrictos estándares técnicos e incorpora una amplia zona para vehículos de emergencia con cobertura de aluzinc, cerco perimétrico y depósito de residuos.

Este proyecto cuenta con una inversión de S/ 1,463,791.29, que responde a una necesidad urgente y tiene una finalidad muy clara, reducir al mínimo los tiempos de respuesta ante incendios, accidentes y desastres naturales.

“Esta obra, próxima a entregarse, es el reflejo del compromiso de nuestra gestión municipal. De esta manera, ponemos en valor el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios, entregándoles una base operativa moderna, digna y lista para actuar ante cualquier emergencia”, señaló el municipio de Salas.

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