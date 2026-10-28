La Municipalidad Distrital de Salas reinició el 23 de octubre la construcción de la institución educativa N.° 540, ubicada en Santa Cruz de Villacurí, proyecto que permaneció paralizado debido a una serie de inconvenientes que afectaron la continuidad de los trabajos.

El alcalde distrital, Javier Fernández Matta priorizó el reinicio de la obra con el objetivo de brindar espacios dignos a los estudiantes de esta institución educativa, cuya construcción se encontraba suspendida durante la gestión encargada.

Avance de obra

El primer inconveniente se formalizó el 1 de junio, fecha en la que se suscribió el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N.° 01 entre los representantes del contratista y la Municipalidad Distrital de Salas. La medida se adoptó debido a la necesidad de ejecutar trabajos para la reubicación de las aulas existentes, condición necesaria para continuar con las labores previstas en el proyecto.

No obstante, esta primera suspensión fue levantada recién el 7 de septiembre, pese a que la solución al problema debió concretarse durante los primeros días de julio. Esta situación generó una prolongación del periodo de paralización que afectó la continuidad de la ejecución contractual y retrasó el desarrollo de los trabajos programados.

Posteriormente, el 16 de septiembre se suscribió el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N.° 02, con la participación del contratista, la supervisión y la entidad municipal. En esta segunda oportunidad, la paralización respondió a problemas de disponibilidad del terreno, originados por la presunta ocupación de parte del predio institucional por los colindantes, situación que impedía ejecutar con normalidad las partidas programadas en el expediente técnico.

La atención de esta segunda problemática también se prolongó, afectando nuevamente la continuidad del proyecto educativo. Frente a este escenario, a partir del 5 de octubre, la actual gestión municipal encabezada por el alcalde Javier Fernández Matta priorizó las acciones administrativas y las coordinaciones pertinentes para superar el inconveniente y restablecer las condiciones necesarias que permitieran continuar con la ejecución de la obra.

Como resultado de estas gestiones, el 23 de octubre se formalizó el levantamiento de la segunda suspensión y el reinicio de la ejecución de la obra de la institución educativa N.° 540 de Santa Cruz de Villacurí. Esta medida permitirá retomar las partidas pendientes y continuar con los trabajos destinados a cumplir las metas físicas previstas en el expediente técnico.

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