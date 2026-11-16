En cumplimiento de la labor de fiscalización y velando por la tranquilidad de los vecinos, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Licencias y Comercialización, ejecutó la madrugada de ayer un operativo inopinado a locales nocturnos en el centro poblado Santa Cruz de Villacuri, amparado en la Ordenanza Municipal N° 013-2019-MDS.

Operativo municipal

Durante la intervención, el personal municipal verificó que los establecimientos contaran con los permisos necesarios, como la licencia de funcionamiento, el certificado ITSE, extintores vigentes y medidas de seguridad.

Como resultado de esta intervención, clausuraron el local Disco Bar Cielo “La Puneña”, donde detectaron la infracción que operaba sin licencia de funcionamiento ni certificado ITSE. Hicieron caso omiso a la medida, retirando los carteles de clausura y reabriendo de manera clandestina a puerta cerrada. A las 8:00 a. m. aproximadamente el personal de fiscalización, en un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú (PNP), retornó al lugar para constatar el desacato, dejando la notificación respectiva.

Cabe señalar que al tratarse de una continuidad de infracción, según el cuadro único de sanciones e infracciones al reabrir el local de forma infractora (continuidad de infracción o reincidencia), la municipalidad está facultada a aplicar una clausura definitiva, en los próximos días se iniciara las gestiones conforme a ley.

Asimismo se aplicó la clausura al Bar Peña “Del Antojito”, donde se detectó que, si bien contaba con licencia y certificado ITSE, su giro autorizado era únicamente para restaurante y venta de comidas, pero funcionaba de manera irregular como establecimiento nocturno (bar/cantina), comercializando bebidas alcohólicas hasta altas horas de la madrugada y ocupando indebidamente la vía pública.

Estas acciones contaron con la participación estratégica de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Gestión Ambiental, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, CODISEC Salas y apoyo de los efectivos de la Comisaría de Villacurí.

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