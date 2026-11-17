La Municipalidad Provincial de Pisco inició el proceso de transferencia de gestión a la próxima administración edil, encabezada por Jesús Echegaray, alcalde elegido para el periodo 2027-2030. La primera reunión de coordinación fue liderada por el actual burgomaestre, Pedro Fuentes Hernández, quien encabezó la comitiva municipal encargada de desarrollar esta etapa.

Proceso de transferencia

Durante el encuentro, en el que también participaron los integrantes del equipo de la autoridad electa, se instaló la comisión de transferencia y se establecieron los principales ejes que orientarán el proceso de transición entre ambas administraciones.

La reunión permitió dar inicio a las coordinaciones para organizar el traspaso de información sobre el funcionamiento municipal, así como los asuntos relacionados con la gestión y los proyectos de inversión que se encuentran en marcha o pendientes de continuidad.

Según lo expresado por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, el procedimiento se desarrollará bajo criterios de transparencia, con el propósito de facilitar el acceso a la información y asegurar que el cambio de autoridades no afecte el avance de las iniciativas destinadas a la provincia.

De esta manera, ambas representaciones comenzaron una etapa de trabajo que permitirá preparar la entrega de la administración municipal y establecer las condiciones para que la nueva gestión asuma funciones en enero de 2027.

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