La Laguna Morón, uno de los espacios naturales de la provincia de Pisco que destaca por su biodiversidad y características de oasis, dio un paso hacia su protección normativa luego de que el Concejo Provincial de Pisco, aprobara el proyecto de ordenanza que establece el Área de Conservación Ambiental Oasis Laguna Morón. La decisión fue abordada durante la última sesión ordinaria, en la que se expusieron las razones para impulsar medidas destinadas a preservar este entorno natural.

Protección de la biodiversidad

Durante la sesión, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló que la laguna necesita contar con un marco normativo que permita fortalecer su protección y que, al mismo tiempo, brinde herramientas a las autoridades para intervenir frente a situaciones que puedan comprometer su conservación.

También se puso atención en la disminución del nivel de agua que habría experimentado la laguna con el paso de los años. Sobre este punto, se planteó la necesidad de evaluar el impacto que podrían tener los pozos tubulares instalados en sus alrededores.

Otra de las intervenciones recordó que la extracción de agua subterránea debe ser tratada con especial cuidado, debido a que la recuperación de la napa freática resulta complicada en una zona donde las lluvias no son constantes y las filtraciones naturales son limitadas. Por ello, se consideró importante promover acciones de conservación y también informar a la población sobre las consecuencias que podría generar la explotación desmedida de las aguas subterráneas.

Asimismo, se explicó que inicialmente se había considerado impulsar la protección de este espacio bajo la figura de un área de conservación regional; sin embargo, ante las dificultades para concretar ese expediente con autoridades regionales, la Municipalidad Provincial de Pisco asumió la iniciativa para avanzar con la propuesta de establecer un área de conservación ambiental.

Durante el debate también se destacó que la Laguna Morón alberga una importante biodiversidad en flora y fauna y que su protección no solo representa una medida ambiental, sino también una oportunidad para el desarrollo turístico en la provincia, ya que es visitada por miles de ciudadanos locales y extranjeros todos los años.

EL DATO: Sobre su ubicación, está situado cerca del centro poblado de Bernales, en el distrito de Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica.

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