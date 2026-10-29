Los trabajos de restauración y mantenimiento integral de la Plaza Mayor de Pisco continúan avanzando y su entrega estaría prevista para la última semana de noviembre, según lo informado durante una reunión entre el alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, y representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC).

Avance de trabajos

El encuentro se desarrolló en el despacho de Alcaldía, donde ambas partes revisaron el avance de la intervención y los trabajos pendientes. Durante la reunión, los especialistas de la DDC informaron sobre las acciones que se realizarán en el monumento ubicado en el centro de la plaza, uno de los principales elementos históricos de este espacio público.

Por su parte, el burgomaestre señaló que las labores se vienen desarrollando de manera coordinada y pidió paciencia a los vecinos mientras continúan los trabajos. La fecha prevista para la entrega de la plaza es la última semana de noviembre.

Cabe señalar que, la Municipalidad Provincial de Pisco inició oficialmente este proyecto durante la primera semana de septiembre. La actividad contó con la participación del alcalde Pedro Fuentes Hernández, regidores, funcionarios municipales, especialistas en conservación patrimonial y vecinos.

La obra contempla una inversión de S/ 918,900 y está a cargo de la empresa PerúNovo Arquitectura y Construcción, especializada en la recuperación de patrimonio histórico. Cuando se anunció el proyecto, se estableció un plazo de ejecución de 120 días calendario.

Entre los trabajos previstos se encuentran la recuperación de los pisos, la intervención del monumento a José de San Martín, la restauración de bancas ornamentales, la adecuación de rampas y otras mejoras destinadas a recuperar las condiciones de este espacio emblemático de la ciudad.

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