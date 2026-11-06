En el marco del Día del Trabajador Municipal, que se conmemora cada 5 de noviembre en el Perú, la Municipalidad Provincial de Pisco realizó una ceremonia de reconocimiento a los trabajadores que forman parte de la institución y cumplen distintas labores al servicio de la ciudad.

Reconocimiento en municipio

La actividad se desarrolló en el auditorio municipal y contó con la participación del alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, quien saludó a los asistentes y destacó el trabajo que desempeñan diariamente los servidores municipales.

Durante el encuentro, la autoridad edil reconoció el esfuerzo, la paciencia, la honestidad y la dedicación de sus compañeros de trabajo. Asimismo, se entregaron distinciones a trabajadores municipales que destacaron por su desempeño, en una jornada que permitió compartir un momento de confraternidad entre los integrantes de la comuna.

El Día del Trabajador Municipal se celebra cada 5 de noviembre, de acuerdo con la Ley N.° 31701, fecha establecida para reconocer la labor de quienes trabajan en los gobiernos locales y contribuyen al funcionamiento de los servicios municipales.

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