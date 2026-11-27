El Gobierno de Keiko Fujimori suscribió ayer la novena adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural con la empresa Cálidda, cuyo objetivo es la masificación de gas natural en el Perú.

El proyecto permitirá ampliar el acceso al recurso energético en las regiones de Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

Keiko Fujimori participó en clausura de la 64 edición de Cada Ejecutivos (Foto: GEC)

LOS DETALLES

La firma del contrato se realizó en Cusco, en el último día del CADE Ejecutivos 2026.Durante su discurso, la mandataria señaló que la suscripción de la adenda es un paso inicia hacia la justicia social en el Perú.

“Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social en el Perú. Durante décadas, miles de familias del centro y del sur del país han observado cómo el gas natural pasaba por su puerta, pero no entraba a sus casas. El uso de gas estaba limitado a un balón tradicional cuyo costo es elevado para la economía familiar. Hoy empezamos a revertir esta situación”, declaró.

En ese sentido, destacó que habrá un ahorro significativo, real y directo en los bolsillos de los peruanos, pero sobre todo, en mejorar la calidad de vida.

“El camino fácil es criticar, es confiar, que todo siga igual, pero nosotros hemos llegado al Gobierno para tomar decisiones”, indicó.

Agregó que la masificación del gas natural tiene que ser una verdadera política del Estado que una al país “por encima de cualquier diferencia política”.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se desarrollen diferentes proyectos. Vamos a trabajar en proyectos que permitan solucionar la vida para que todos estén mejor atendidos”, añadió.

La adenda con Cálidda beneficiará a peruanos de siete regiones. (Foto:Miguel José Flores)

EL CONTRATO

La firma del contrato se da días después de que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, suscribiera la Resolución Ministerial 497-2026-MINEM/DM, que aprobó la Novena Adenda al contrato para ampliar el área de operación hacia siete regiones y extender el plazo contractual de 2033 a 2043.

Dicha norma contempla 14 cláusulas y tiene una inversión de 550 millones de dólares para extender el servicio a 15 ciudades de siete regionales.

Entre los principales aspectos de la adenda se encuentra el abastecimiento mixto de la concesión, a través de ductos de transporte y transporte virtual (distribución con camiones); el compromiso inicial de conectar 201 411 consumidores residenciales en localidades de las regiones mencionadas en un plazo de hasta 114 meses; así como la construcción de 3738.9 kilómetros de redes de distribución como mínimo.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el acuerdo permitirá instalar gas natural en más de 300 mil hogares de las localidades comprendidas en la modificación del contrato, a fin de beneficiar a más de un millón de peruanos.