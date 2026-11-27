Un nuevo ataque armado contra un vehículo blindado en la Costa Verde, registrado la mañana de este viernes 27 de noviembre a la altura de la subida Santa Rosa, en el Callao, vuelve a poner en evidencia los antecedentes de asaltos perpetrados en esta vía.

El hecho recuerda el robo ocurrido en marzo pasado, cuando una organización criminal habría coordinado el traslado de oro y filtrado información sobre las rutas para ejecutar un millonario asalto, según una investigación.

Este viernes 27 de diciembre la Policía Nacional confirmó que al menos siete delincuentes participaron en el último ataque. Según el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, los sujetos se desplazaban en más de tres vehículos y cerraron el paso a la unidad blindada.

Robo en marzo

El antecedente más cercano se remonta al 22 de marzo de este año, cuando una organización criminal perpetró un millonario robo de oro ilegal en la Costa Verde, a la altura de San Miguel . Un grupo de delincuentes armados interceptó dos vehículos que transportaban lingotes de oro.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto operador logístico de esa red habría coordinado el traslado de los cargamentos mediante caravanas de taxis y filtrado información sobre las rutas utilizadas para transportar el mineral.

Una investigación de Panorama identificó a José Barba Huamán como el presunto responsable de coordinar esos desplazamientos y facilitar información a la organización criminal denominada “Los Injertos del Callao y Ventanilla”.

Las declaraciones de taxistas recogidas por la Policía apuntan a que los conductores eran contactados para recoger paquetes y trasladarlos a distintos puntos de Lima. Además, las autoridades investigan si vehículos vinculados a una empresa logística habrían sido utilizados como falsa escolta de los cargamentos.

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