El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los primeros regidores que hayan ejercido previamente como alcaldes no podrán volver a ocupar ese cargo de manera inmediata, incluso si deben asumirlo por sucesión ante una suspensión o vacancia. Este criterio podría impedir que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar la Alcaldía de Lima durante el periodo 2027-2030.

Según el criterio establecido, cuando el primer regidor esté impedido de asumir la alcaldía por haber ejercido ese cargo durante el periodo inmediato anterior, la credencial deberá entregarse al siguiente regidor hábil de la lista electoral. De esta manera, se busca evitar que una autoridad municipal permanezca en el cargo mediante una sucesión que contravenga la restricción constitucional.

En el caso de Lima, Rafael López Aliaga fue alcalde durante el periodo 2023-2026 y postuló como primer regidor de Renovación Popular para las elecciones municipales. El JNE precisó que su situación será evaluada cuando el Jurado Electoral Especial de Lima Centro emita la proclamación oficial , momento en que se determinará la aplicación del criterio establecido.

Jurisdicciones donde deberán rectificarse las proclamaciones

Como parte de esta disposición, el JNE identificó seis jurisdicciones donde deberán rectificarse las proclamaciones municipales: Marca (Áncash), San Jerónimo de Tunán (Junín), La Esperanza y Víctor Larco Herrera (La Libertad), Zapatero (San Martín) y la provincia de Cóndorcanqui (Amazonas) .

En estos casos, las credenciales serán otorgadas al siguiente regidor hábil de la lista. En cambio, en Colquioc y Huallanca, en Áncash, los primeros regidores sí podrán asumir las alcaldías porque no registran ejercicio previo de ese cargo.

El organismo electoral también anunció la revisión de oficio de 1.027 proclamaciones a nivel nacional. De ese total, 427 expedientes ya fueron evaluados y más de 600 serán revisados progresivamente durante noviembre.

Asimismo, confirmó que recibió dos solicitudes de Renovación Popular para pedir la inhibición y recusación del presidente del JNE y de uno de los integrantes del Pleno, las cuales recibirán una respuesta formal tras su evaluación.