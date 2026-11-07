Por: Feliciano Gutiérrez

En una jornada orientada al trabajo territorial y la atención descentralizada, los senadores y diputados del grupo parlamentario de Juntos por el Perú lideraron una audiencia pública en la región Puno. El encuentro tuvo como objetivo principal recopilar de primera mano las principales necesidades, demandas y propuestas formuladas por la población y sus organizaciones representativas.

Las actividades comenzaron en horas de la mañana en la ciudad de Puno, teniendo como sede el auditorio de la Universidad Nacional del Altiplano. Posteriormente, durante la tarde, la delegación se trasladó a Juliaca para continuar con la agenda ciudadana en las instalaciones del auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca, congregando a una masiva asistencia de dirigentes locales y pobladores.

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo, los representantes de las organizaciones sociales manifestaron la urgencia de impulsar proyectos legislativos e inversión pública prioritarios. Entre los temas centrales expuestos por la ciudadanía destacaron la brecha en infraestructura regional, los problemas de contaminación ambiental que afectan a las cuencas locales, el incremento de la inseguridad ciudadana , entre otros.

El evento contó además con la participación de Roberto Sánchez, quien sumó su voz a los debates y aprovechó el espacio para sentar postura sobre la coyuntura política nacional. Durante su intervención, el exparlamentario cuestionó severamente los primeros 100 días de gestión del gobierno liderado por la presidenta Keiko Fujimori, señalando deficiencias en las políticas públicas aplicadas hasta el momento.

La audiencia concluyó con el compromiso formal de la bancada de canalizar las iniciativas recogidas hacia las comisiones ordinarias correspondientes. Los parlamentarios de Juntos por el Perú aseguraron que darán seguimiento a la agenda regional planteada por los pobladores de Puno y Juliaca para fiscalizar la ejecución de obras y promover soluciones normativas concretas.

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