Tras 40 años de gestiones y espera, cientos de vecinos del sector 2 del asentamiento humano San Luis, en el centro poblado de Paucarbamba (Amarilis), celebraron la inauguración de la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana. El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Amarilis bajo la gestión del alcalde Roger Hidalgo Panduro, busca optimizar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, elevando sustancialmente la calidad de vida de los moradores locales.

La importante intervención de infraestructura urbana contempló la construcción de 1,585 metros cuadrados de pavimento en los jirones Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, además de más de 731 metros cuadrados de veredas y muros de contención. Asimismo, el proyecto incluyó un componente de saneamiento básico mediante la renovación de 383 metros lineales de tubería matriz de agua potable y 134 metros de desagüe, atendiendo así una demanda histórica de la población.