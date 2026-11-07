El Callao tendrá un nuevo monumento frente al mar. Una escultura dedicada al papa León XIV, de 14 metros de altura total, será instalada en el Parque del Niño “Gaelito”, en la Costa Verde chalaca, como parte de los preparativos para la próxima llegada del pontífice al Perú. El proyecto es impulsado por Caja Huancayo y su Fundación, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao.

La obra busca rendir homenaje a Robert Prevost, quien desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú durante cerca de dos décadas. De esta manera, se busca mantener vivo su vínculo con el país mediante una representación permanente en un espacio público del primer puerto.

Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, explicó que la propuesta nació de una conversación con el alcalde del Callao, César Pérez, quien planteó la posibilidad de rendir tributo al pontífice. La entidad decidió participar mediante la donación del monumento. En ese sentido, Solís destacó que “la colaboración entre el sector privado, las instituciones públicas y la sociedad permite desarrollar iniciativas que generan valor para las comunidades y contribuyen a recuperar espacios para la ciudadanía”.

UN HOMENAJE FRENTE AL MAR

La elaboración está a cargo de los escultores Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez, quienes asumieron el reto de construir una pieza monumental en aproximadamente un mes y medio, pese a que un trabajo de estas dimensiones podría tomar alrededor de cuatro meses. “Sentí mucho respeto, no miedo”, recordó Wong sobre su decisión de aceptar el encargo.

La estructura interna está compuesta por tubos de acero galvanizado y cuenta con un recubrimiento de fibra de vidrio. Estos materiales y tratamientos responden a las condiciones del litoral, donde la humedad y la salinidad requieren una protección especial para evitar su deterioro. El proceso también comprende el modelado, la elaboración de moldes y los trabajos de acabado.

Para Deyvi Wong, el significado de la escultura va más allá de su tamaño. “No se queden solamente con la imagen, sino con lo que representa: la fe, las tradiciones y las creencias de los peruanos”, expresó el artesano.

Este proyecto se suma a las acciones culturales y comunitarias que Caja Huancayo desarrolla en distintas zonas del país, a través de su Fundación y de programas como “Recuperando espacios”, orientados a poner en valor los espacios públicos como lugares de encuentro y recreación. Para conocer más sobre estas iniciativas, los interesados pueden visitar los canales oficiales de la entidad.

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