El clásico personaje infantil de Pinocho regresa a la pantalla grande, pero esta vez convertido en el protagonista de una historia de terror. Pinocho: Sin Cuerdas se estrena este jueves 5 de noviembre en los cines peruanos con una reinterpretación oscura del famoso muñeco de madera creado por el escritor italiano Carlo Collodi.

La película forma parte del Twisted Childhood Universe, una franquicia cinematográfica que transforma personajes populares de cuentos infantiles en protagonistas de relatos de terror.

La producción está dirigida por Rhys Frake-Waterfield, cineasta vinculado a este universo de películas, y cuenta con la participación de Richard Brake, Robert Englund, Cameron Bell y Peter DeSouza-Feighoney. Su estreno en Perú figura en la cartelera cinematográfica del 5 de noviembre.

¿De qué trata Pinocho: Sin Cuerdas?

La historia comienza cuando Geppetto presenta a su nieto James un muñeco de madera llamado Pinocho, que posee la capacidad de cobrar vida.

Entre James y Pinocho surge una amistad. Sin embargo, cuando el joven decide mostrarle el mundo exterior, la experiencia toma un rumbo inesperado.

El muñeco comienza a interpretar la conducta humana de manera extrema y desarrolla una obsesión por eliminar aquello que considera malo. Su particular interpretación del bien y el mal lo lleva a emprender una serie de acciones violentas.

De esta manera, la película transforma el deseo original de Pinocho de convertirse en un niño de verdad en una historia marcada por el terror, la violencia y las consecuencias de su visión distorsionada de la realidad.

Robert Englund, recordado por Freddy Krueger, integra el reparto

Uno de los nombres más reconocidos de la producción es Robert Englund, actor que alcanzó fama internacional por interpretar a Freddy Krueger en la franquicia Pesadilla en Elm Street.

En esta nueva película, Englund interpreta al Grillo, un personaje que adquiere características más oscuras que las de las versiones infantiles tradicionales.

El reparto también incluye a Richard Brake en el papel de Geppetto, Cameron Bell como James y Jude Evan Lloyd, quien da voz a Pinocho.

Peter DeSouza-Feighoney y Jessica Balmer completan parte del elenco de esta producción.

Pinocho se suma al universo de cuentos infantiles convertidos en películas de terror

Pinocho: Sin Cuerdas pertenece al Twisted Childhood Universe, también denominado universo cinematográfico de la infancia retorcida, desarrollado por Jagged Edge Productions.

La franquicia se dio a conocer internacionalmente con Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, que transformó al conocido oso de los cuentos infantiles en un personaje de terror.

La propuesta consiste en reinterpretar historias y personajes clásicos mediante narrativas dirigidas a un público adulto, con elementos de suspenso, violencia y horror.

La nueva versión de Pinocho continúa esa línea cinematográfica, utilizando la figura del muñeco de madera y su deseo de adquirir una identidad humana como punto de partida para una historia diferente a las adaptaciones familiares.

¿Quién dirige Pinocho: Sin Cuerdas?

La dirección y el guion están a cargo de Rhys Frake-Waterfield, quien también participa en la producción junto con Scott Chambers.

Frake-Waterfield es conocido por dirigir Winnie-the-Pooh: Blood and Honey y desarrollar otras propuestas de terror basadas en personajes de la literatura infantil.

Para esta película, el realizador mantiene la identidad del personaje creado por Collodi, pero modifica el tono y las consecuencias de sus decisiones.

La cinta combina elementos de fantasía, suspenso y terror, con una duración aproximada de 82 minutos, según los registros cinematográficos.

¿Cuándo se estrena Pinocho: Sin Cuerdas en Perú?

La película llega a las salas peruanas este jueves 5 de noviembre de 2026, con funciones anunciadas en complejos cinematográficos de Lima.

El estreno nacional se produce después de que la producción fuera presentada en festivales y distribuida en otros mercados internacionales durante el año.

Con esta nueva adaptación, Pinocho abandona el formato de aventura familiar para integrarse al género del terror, en una propuesta dirigida a espectadores interesados en las reinterpretaciones oscuras de los cuentos clásicos.